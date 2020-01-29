İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların 17 Şubat'ta açılacağını ve il genelinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların 17 Şubat'ta açılacağını ve il genelinde... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların 17 Şubat'ta açılacağını ve il genelinde...

17 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların 17 Şubat'ta açılacağını ve il genelinde depremden etkilenen 10 okulun da yıkılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların 17 Şubat'ta açılacağını ve il genelinde..., System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların 17 Şubat'ta açılacağını ve il genelinde depremden etkilenen 10 okulun da yıkılacağını bildirdi. - ANKARA

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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