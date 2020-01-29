İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların 17 Şubat'ta açılacağını ve il genelinde... - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların 17 Şubat'ta açılacağını ve il genelinde...
17 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların 17 Şubat'ta açılacağını ve il genelinde depremden etkilenen 10 okulun da yıkılacağını bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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