İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın..., System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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