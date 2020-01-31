İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz."

Süleyman Soylu, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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