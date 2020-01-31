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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:26 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Elazığ'daki deprem) Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz."
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