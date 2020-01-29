Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve... - Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve...
14 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:12 Kaynak: AA
Son Dakika AFAD Elazığ depremi sonrası yapılan toplam bağışı açıkladı Deprem dayanıklılık testi yaptıranların sayısı artıyor Son Dakika: Elazığ'da okullar 10 Şubat'ta açılacak Aile kayıp diye aradıkları çocuklarının cezaevinde olduğunu öğrenince şaşkına döndü