İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve...

14 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak."

Süleyman Soylu, Doğanyol, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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