İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : " Elazığ Maden Gezin beldesinde 4-5 katlı bir bina yıkıldı. Bir kişi sağ olarak kurtuldu, kurtarma çalışmaları sürüyor"

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