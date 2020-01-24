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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ Maden Gezin beldesinde 4-5 katlı bir bina yıkıldı.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ Maden Gezin beldesinde 4-5 katlı bir bina yıkıldı. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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