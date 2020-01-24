İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var ama herhangi bir can... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Elazığ Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var ama herhangi bir can... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var ama herhangi bir can...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şu ana kadar bize bildirilmiş değil."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şu ana kadar bize bildirilmiş değil."

Süleyman Soylu, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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