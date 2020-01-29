İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ ve Malatya'da 23 bin 286 çadır, 52 bin 658 battaniye, 19... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Elazığ ve Malatya'da 23 bin 286 çadır, 52 bin 658 battaniye, 19... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ ve Malatya'da 23 bin 286 çadır, 52 bin 658 battaniye, 19...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ ve Malatya'da 23 bin 286 çadır, 52 bin 658 battaniye, 19 bin 568 yatak dağıttık."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elazığ ve Malatya'da 23 bin 286 çadır, 52 bin 658 battaniye, 19 bin 568 yatak dağıttık." - ELAZIĞ

Süleyman Soylu, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
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