İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elimizdeki son teknoloji imkanları ölümlü trafik kazaların önüne...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elimizdeki son teknoloji imkanları ölümlü trafik kazaların önüne geçmek ve karşılaşmamak için sonuna kadar kullanacağız."
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Elimizdeki son teknoloji imkanları ölümlü trafik kazaların önüne geçmek ve karşılaşmamak için sonuna kadar kullanacağız." - ANKARA
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