1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika
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1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi

31.07.2022 18:46

Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Tekirdağ Limanı'nda 1 aydır takip edilen ve 4 Temmuz tarihinde Brezilya'dan yola çıkan bir ticari gemiye düzenlediği operasyon kapsamında 242 kilogram kokain ele geçirildi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili, "Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha" ifadelerini kullanarak görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Tekirdağ Limanı'nda düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda ticari gemide 242 kg kokain yakalandığını duyurdu.

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bakan Soylu, operasyon hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı. Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize alkış" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: 'Tekirdağ Limanı'nda ticari gemiye düzenlenen operasyonla 242 kg kokain yakalandı'

OPERASYON YAPILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı da konuyla ilgili bir bilgilendirmede bulundu. Açıklama şu şekilde:

Uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Marshall Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratının elde edilmesi üzerine hareketleri takibe alınan bahse konu ticari gemiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından müştereken operasyon gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen operasyona ilişkin detaylar aşağıda olduğu gibidir:

04 Temmuz 2022 tahinde Brezilya'dan yola çıkan Robusta isimli ticari geminin hareketleri radar sistemleri, hava unsurları ve yüzer unsurlar ile takibe alınmış, hareketleri takip edilen ticari geminin 30 Temmuz 2022 tarihinde Tekirdağ Martaş limanına varmasına müteakip bahse konu gemiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle müştereken operasyon düzenlenmiştir.

242 KG KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 Bulut Altı Vtol (Uçbey), 1 Drone, 1 Dalış Timi, 2 Dedektör Köpek ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 3 Sahil Güvenlik Botu,1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Sahil Güvenli Mobil Radarı, 1 Su Altı Arama Cihazı ve 2 Dedektör Köpek iştirak etmiştir.

Gemi içerisinde ve geminin su altı kesiminde yapılan arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kg kokain ele geçirilmiştir. Gemide ve deniz çevresinde, su altında ve üstünde yapılan aramalara devam edilmektedir.

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Bakan Soylu duyurdu: 'Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kg kokain ele geçirildi' Bakan Soylu duyurdu: 'Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kg kokain ele geçirildi' İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika
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