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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Emniyette 30, jandarmada 18, 4 kaymakam ve bir valinin korona...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Emniyette 30, jandarmada 18, 4 kaymakam ve bir valinin korona virüs testi pozitif çıktı"
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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