Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299"...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299'... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299"...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299" dedi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
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