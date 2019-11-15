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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299"...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299" dedi. - ANKARA
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