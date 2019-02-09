İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Enkaz Altından 1.5 Yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın...
1 saat önce
IHAAW012411-ASA/09-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Enkaz altından 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın da cansız bedenleri çıkarıldı.
IHAAW012411-ASA/09-02-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "Enkaz altından 1.5 yaşındaki Eylül
Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın da cansız bedenleri çıkarıldı." 09.02.2019 01: 24: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:30 Kaynak: İHA
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