Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Enkaz Altından 1.5 Yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Enkaz Altından 1.5 Yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın...

1 saat önce

IHAAW012411-ASA/09-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Enkaz altından 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın da cansız bedenleri çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
IHAAW012411-ASA/09-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Enkaz altından 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın da cansız bedenleri çıkarıldı." 09.02.2019 01: 24: 11 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:30 Kaynak: İHA

Eylül, Süleyman Soylu, 3. Sayfa
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