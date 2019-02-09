Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Enkaz Altından 1.5 Yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Enkaz Altından 1.5 Yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Enkaz altından 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın da cansız bedenleri çıkarıldı" Soylu: " Çalışma tekrar başladı"İSTANBULİçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Enkaz altından 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın da cansız bedenleri çıkarıldı"
Soylu: " Çalışma tekrar başladı"

İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

Kartal, Eylül, Süleyman Soylu, 3. Sayfa
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