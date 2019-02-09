İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Enkaz Altından 1.5 Yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Enkaz altından 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile Şevval Yılmaz'ın da cansız bedenleri çıkarıldı" Soylu: " Çalışma tekrar başladı"İSTANBULİçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi
Kartal Yuvası"Nda Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı (2) (Aktüel)
Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Generali Görevden Aldı