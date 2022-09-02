Bakan Soylu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandolar tarafından operasyon yapıldığını belirtti.
Bakan Soylu, 3 teröristin J- SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
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