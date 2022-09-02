Bakan Soylu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bakan Soylu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

02.09.2022 18:04
Bakan Soylu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandolar tarafından operasyon yapıldığını belirtti.

Bakan Soylu, 3 teröristin J- SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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