İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Erzurum'daki Eroin Operasyonu) Olayın Organizatörü De, Suç Örgütü...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Erzurum'daki dev eroin operasyonu) Olayın organizatörü de, suç örgütü lideri de dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek gözleri bağlı bir şekilde Erzurum'a getirildi" Süleyman Soylu: "2018 yılında 19 bin 923...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: ( Erzurum
'daki dev eroin operasyonu) Olayın organizatörü de, suç örgütü lideri de dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek gözleri bağlı bir şekilde Erzurum'a getirildi" Süleyman Soylu
:
"2018 yılında 19 bin 923 sokak satıcısını tutuklattırdık. Adalete teslim ettik. Uyuşturucu suçundan toplam tutuklu sayısı ise 21 bin 134 kişi oldu"
"Yakalanan uyuşturucu örgüt lideri ise 80 kişi"
"Siyaset
hesabıyla bir takım zihniyetler neredeyse sokak satıcılarına sahip çıkar bir dil ortaya koydular"
"2019 yılında metruk binaları sağına soluna bakmadan yıkıp geçeceğiz"
"Erzurum'da yakalanan Cumhuriyet tarihinin en yüksek miktarda ele geçirilen eroin operasyonunda organizatöre de, şuç örgütü liderine de dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek gözleri bağlı bir şekilde Erzurum'a getirildi"
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:50 Kaynak: İHA
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