Bakan Soylu'dan, saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan, saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a "geçmiş olsun" telefonu

06.08.2022 12:33
Bakan Soylu'dan, saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a "geçmiş olsun" telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evinin önünde saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evinin önünde saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu'nun Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini ilettiği bildirildi.

Açıklamada, Soylu'nun, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığını, en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceğini söylediği kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan, saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan, saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika
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