Soylu, Faraşin Üs Bölgesi'nde incelemede bulundu (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 625 rakımlı Faraşin Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, kentteki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Vali Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tekin Aktemur, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile üs bölgesine geçti.

Soylu ve beraberindekileri burada üs bölgesi komutanı, Jandarma Binbaşı Burak Demirtaş ve tören mangası karşıladı.

Üs bölgesinde inceleme yapan, güvenlik güçleri ile görüşen ve çeşitli incelemelerde bulunan Soylu, devam eden operasyonlarla ilgili Demirtaş'tan bilgi aldı.

Bakan Soylu, daha sonra Hakkari'deki Bağışlı Jandarma Karakolu'na geçti.