İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Fetö'nün İti Üç Gün Önce Havladı Amerika'dan. Duydunuz Değil mi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "FETÖ'nün iti üç gün önce havladı Amerika'dan. Duydunuz değil mi? Dedi ki; 'AKP ile MHP'ye oy vermeyeceksiniz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "FETÖ'nün iti üç gün önce havladı Amerika'dan. Duydunuz değil mi? Dedi ki; 'AKP ile MHP'ye oy vermeyeceksiniz.' Peki, aynı şekilde Kandil'in itleri havlıyorlar mı, onlar da aynısını söylüyorlar mı? E tamam, bir arada çıksınlar. Korkuyorlar, çünkü foyaları meydana çıkacak"

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