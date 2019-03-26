İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Fetö'nün İti Üç Gün Önce Havladı Amerika'dan. Duydunuz Değil mi...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "FETÖ'nün iti üç gün önce havladı Amerika'dan. Duydunuz değil mi? Dedi ki; 'AKP ile MHP'ye oy vermeyeceksiniz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "FETÖ'nün iti üç gün önce havladı Amerika'dan. Duydunuz değil mi? Dedi ki; 'AKP ile MHP'ye oy vermeyeceksiniz.' Peki, aynı şekilde Kandil'in itleri havlıyorlar mı, onlar da aynısını söylüyorlar mı? E tamam, bir arada çıksınlar. Korkuyorlar, çünkü foyaları meydana çıkacak"
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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