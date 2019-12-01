İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini söyledi. - İSTANBUL

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Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu 'Devlet beni izliyor" diyor, peki izledi de ne oldu?