Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini... - Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini söyledi. Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu 'Devlet beni izliyor" diyor, peki izledi de ne oldu? Nihal Olçok'tan Bakan Soylu'nun "Adil Öksüz" çıkışına sert tepki: Muhafaza mı ediliyor bir yerlerde? Gazeteci Hakan Albayrak'ın Ahmet Davuoğlu'nun partisinde yer alacağı iddia edildi Bakan Çavuşoğlu, İmamoğlu'nun "Bu şehre İhanettir" dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuştu: Tarih değiştirecek