İçişleri Bakanı Soylu: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarından Sonra 291 Bin 790 Suriyeli Ülkesine Döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790 olduğunu söyledi.

HUDUT BİRLİKLERİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne programı kapsamında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerine ziyarette bulundu. Nöbetçi hudut askerlerine nöbet noktalarında ziyarette bulunan Soylu, bölük yemekhanesinde de askerlerle sohbet etti.

DÜZENSİZ GÖÇ KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI

Ardından Türkiye - Yunanistan tampon bölgesinde bulunan Pazarkule Hudut Karakolu'na geçen Soylu, burada da ziyaret defterini imzaladı, gözetleme kulesine çıkarak yetkililerden bilgi aldı.

Askerlerle sohbet eden Soylu, Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısının gerçekleştirileceği salona geçti.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 291 BİN 790

Bakanı Soylu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790 olduğunu söyledi.