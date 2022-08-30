İçişleri Bakanı Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

30.08.2022 11:22
İçişleri Bakanı Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, milletin her ferdiyle kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında milletin kahramanlığının, direncinin, dirayetinin yanı sıra Türkiye'ye yönelik art niyetlerin, tehditlerin ve kıskançlığın...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, milletin her ferdiyle kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılında milletin kahramanlığının, direncinin, dirayetinin yanı sıra Türkiye'ye yönelik art niyetlerin, tehditlerin ve kıskançlığın değişime uğramadığını bildirdi.

Bakan Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Dün Dumlupınar'da, Sakarya'da, bugün Kato'da, Gabar'da... Rahatını düşünmeyen, canlarını feda etmekten, şehadete koşan atalarımız ve bugün tıpkı onlar gibi mücadele eden, şehadete gülümseyen, şehit evlerini bayraklarla süsleyen torunları. Dün, bir araya gelerek bu güzel ülkeyi ve bu aziz milleti esir etmek isteyen 'medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar', bugün ise yine aynı amaçla darbeden teröre, uyuşturucudan propagandaya kadar her türlü kötülükle bu ülkeye örtülü bir saldırı yürüten sözde modern dünya..." ifadesini kullandı.

"Bazı şeyler hiç değişmiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizle, milletin her ferdiyle kazandığımız Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yüzüncü yılında ne bu milletin kahramanlığı, direnci, dirayeti, ne de bu ülkeye yönelik art niyetler, tehditler ve kıskançlık, en küçük bir değişime uğramamıştır. Açıktır ve tarihi bir gerçektir ki bağımsızlık, vatan, ay yıldızlı bayrak için mücadele etmek, bu milletin tarihi ve değişmez bir karakteridir." ifadesine yer veren Soylu, bugün de aynı karakter ve ilhamla, daha evrensel değerler çerçevesinde bir mücadele içinde bulunulduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlığında bütün küresel operasyonların başarıyla savuşturulduğunu, bir yandan ayakta kalmanın, geleceğe uzanmanın, terörü bitirmenin, uyuşturucu belasından gençleri korumanın, diğer yandan da terör ve göç altında ezilen Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyaya umut olmanın mücadelesinin verildiğini belirtti.

Bakan Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu milletten ırkçı, maddeci, ahlak değerleri olmayan bir başka millet üretmeye çalışanlar tıpkı yüz yıl önce Dumlupınar'da hüsrana uğrayanlar gibi hüsrana uğrayacaklar ve tarihe 'batıl yolundaki mağluplar' olarak kaydedileceklerdir. Bu vesileyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, büyük zaferin büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi, rahmet ve şükranla yad ediyorum."

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika

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