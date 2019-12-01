İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU GAZİOSMANPAŞA'DA DELEGE SEÇİMİNDE OY KULLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Ak Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, sabahtan bu yana devam eden delege seçimi için oy kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Ak Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, sabahtan bu yana devam eden delege seçimi için oy kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek delege seçimi için oy kullandı. Öğleden sonra ilçe başkanlığı binasına gelen ve sloganlarla karşılanan Bakan Soylu, önce Bağlarbaşı Mahallesi sandığında oyunu kullandı. Soylu daha sonra seçimde görevli olan kişilerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sonrasında AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı binasından ayrıldı. Görüntü Dökümü ---------------------------------- ---------------------------------- -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oy kullanışı -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oy kullanışı -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbeti -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşlarla sohbeti -Detay görüntüler -Detay görüntüler

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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