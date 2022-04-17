İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da hemşerileriyle sahurda bir araya geldi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da hemşerileriyle sahurda bir araya geldi

17.04.2022 05:31
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da hemşerileriyle sahurda bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekler Federasyonu Gençlik Kollarının Gaziosmanpaşa'da düzenlemiş olduğu sahur programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekler Federasyonu Gençlik Kollarının Gaziosmanpaşa'da düzenlemiş olduğu sahur programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekler Federasyonu Gençlik Kollarının Gaziosmanpaşa'da düzenlediği sahur programına katıldı. Bakan Soylu ile birlikte programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Katipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ile Trabzonlular katıldı. Soylu, masaları tek tek dolaşarak hemşerileriyle sohbet etti.

Sahur yemeğinin ardından konuşma yapan Süleyman Soylu,"Kıymetli arkadaşlar geçen gün Amerika Dışişleri Bakanlığı bir dış politika raporu yayınladı. Orada diyor ki Türkiye FETÖ ve PKK'ya haşin davranıyor. Onlar terörist değil. Onlar siyasi tutuklu. Yani biz onları siyaset sebebiyle tutuklu hale getirmişiz diyor. Yetmedi. İçişleri Bakanlığını eleştiren büyük bir paragraf açıyor. Bir PKK'ya ve FETÖ'ye karşı şiddetle mukabele ediyormuşuz. Amerika şöyle istiyor. Dünyanın her yerinde erkeklerle erkekler evlensin. Kadınlar da kadınlar evlensin. ya siz evleneceksiniz, Lut kavmi gibi olacaksınız, haşr bulacaksınız. Ben size ne diyeyim? Biz neymiş buna müsamaha göstermiyormuşuz. FETÖ'ye müsamaha göstermiyormuşuz. PKK'ya müsamaha göstermiyormuşuz. LGBT'ye müsamaha göstermiyormuşuz. Türkiye huzurlu bir hale gelmiş. ve bu huzurlu hale gelmelerinden de bunlar rahatsızlanmış. Sizin bizim hakkımızda rapor yazmanız değil biz sizin hakkınızda rapor yazarsak esas o zaman yandı gülüm ketenhelva" diye konuştu

Program sonunda Trabzon Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları üyesi genç bir kızın, Süleyman Soylu ve Annesini kara kalemle çizdiği tablo, İçişleri Bakanı Soylu'ya hediye edildi. - İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da hemşerileriyle sahurda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da hemşerileriyle sahurda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da hemşerileriyle sahurda bir araya geldi

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Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa, gençlik, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da hemşerileriyle sahurda bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da hemşerileriyle sahurda bir araya geldi - Son Dakika
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