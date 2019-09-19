İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık, bu yılki sayımız...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık, bu yılki sayımız şimdiden 237 bin'i aşmış durumdadır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık, bu yılki sayımız şimdiden 237 bin'i aşmış durumdadır" dedi. - ANKARA
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