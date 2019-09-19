Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık, bu yılki sayımız...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık, bu yılki sayımız...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık, bu yılki sayımız şimdiden 237 bin'i aşmış durumdadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık, bu yılki sayımız şimdiden 237 bin'i aşmış durumdadır" dedi. - ANKARA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
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