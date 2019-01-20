İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen Yıl PKK Terör Örgütünün Karadeniz Bölgesi'ne, Bilhassa...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yıl PKK terör örgütünün Karadeniz Bölgesi'ne, bilhassa buradaki kırsala açılma çabaları söz konusuydu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Geçen yıl PKK terör örgütünün Karadeniz Bölgesi'ne, bilhassa buradaki kırsala açılma çabaları söz konusuydu. Aynı çerçevede örgütün iki önemli gelir kaynağı olan göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığını da Karadeniz üzerinden yapmaya dönük yeni bir rota oluşturmaya da çalıştılar. Her iki konuda hızlıca önlem aldık ve hem karada hem de denizde bunların Karadeniz Bölgesi'ne açılmasının önüne geçtik."

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