İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Genç Bir Erkek Çocuğumuzu Enkazdan Sağ Çıkardılar."
1 saat önce
IHAAW130334-ASA/08-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Genç bir erkek çocuğumuzu enkazdan sağ çıkardılar.
IHAAW130334-ASA/08-02-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Genç bir erkek çocuğumuzu enkazdan sağ çıkardılar." 08.02.2019 13: 03: 34 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:10 Kaynak: İHA
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