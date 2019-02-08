Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Genç Bir Erkek Çocuğumuzu Enkazdan Sağ Çıkardılar."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Genç Bir Erkek Çocuğumuzu Enkazdan Sağ Çıkardılar."

1 saat önce

IHAAW130334-ASA/08-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Genç bir erkek çocuğumuzu enkazdan sağ çıkardılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
IHAAW130334-ASA/08-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Genç bir erkek çocuğumuzu enkazdan sağ çıkardılar." 08.02.2019 13: 03: 34 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:10 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Genç, 3. Sayfa
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