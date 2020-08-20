İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel istismarda bulunan ve genç kızın intiharından sorumlu olan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız, bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var" dedi.

Siirt'te görev yapan Uzman Çavuş Musa Orhan, Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel istismarda bulundu. Er, intihar ettikten sonra gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest kalan Orhan, genç kızın önceki akşam vefat etmesinin ardından tutuklandı. Olayla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Cenaze, bizim cenazemizdir. İki nedenden dolayı bizim cenazemizdir: Görevimiz gereği mesuliyetimiz var, bu bir. İkincisi de bu aile bir polis ailesi. Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız, bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan Bakan Soylu şunları söyledi "Bir güvenlik mensubu, bu tür bir olayın içinde yer aldığında önce açığa alırız, ardından da ihraç ederiz. Bu uzman çavuşla ilgili açığa alma işlemi bir ay önce gerçekleşti, ayrıca ihraç işlemi de hemen başlatıldı.

"CENAZE BİZİM CENAZEMİZDİR"

Olayı tüm evreleriyle ele alıp titizlikle incelemek lazım. Cenaze, bizim cenazemizdir. İki nedenden dolayı bizim cenazemizdir: Görevimiz gereği mesuliyetimiz var, bu bir. İkincisi de bu aile bir polis ailesi. Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız, bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var.

"YARGI ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR"

Bu konuda yargının önüne ne konmuştur, yargının önünde ne vardır, bunu yargı inceliyor. Yargının da üzerine düşen görevi yapacağına inancım ve güvenim tamdır.

"TECAVÜZE ZERRE KADAR PRİM VERMEYİZ"

Elbette bu olayın bazı çevreler tarafından sürekli gündeme getirilmesinin temel nedeni HDP milletvekilinin ve diğer PKK'lıların yaptıklarının üstünü örtmektir. Tecavüze de şiddete de zerre kadar prim vermeyiz. Her ikisine de tabii ki hayır!"

NE OLMUŞTU?

Siirt'te Uzman Çavuş olarak görev yapan Musa Orhan'ın Batman'da 18 yaşındaki İpek Er adlı genç kıza tecavüz ettiği iddia edilmişti. Genç kız, 16 Temmuz'da Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar etmişti. İntihar ettiği günden bu yana hastanede yoğun bakımda tedavi gören İpek Er, önceki gün yaşamını yitirdi. İntihar vakasının yaşandığı gün gözaltına alınan Musa Orhan "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Er'in vefatının ardından gelen tepkiler sonrası Musa Orhan tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu
Süleyman Soylu, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 07:32

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu - Son Dakika
YORUMLAR (14)
  • Neco: Siyasilerin birbirini kollamasinda,bizim meslekten ,o nedenle bizim sorumlulugumuzmu var diyorsunuz. Yani yolsuzluklar ,TC ne karsi işlenen suclarda siyasilere bir şey yapmamaniz sorumlulugunuz gereğimi. Nüfuzlu kişi tabiri bu sorumlulugun deyimimi. Ulkeye yazık oluyor. Vay haline devlette sorumluluğu olan bir yakını bulunmayan vatandaşın haline. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Veli: Ailesine etmedik hakaretlerde bulunan ırkçılar çıktı yazıklar olsun onlara Ayrıca bir aydır niye bir şey yapılmıyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu - Son Dakika
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