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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir." - ANKARA
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