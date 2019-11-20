Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir." - ANKARA

Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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