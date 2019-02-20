İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göçün Olmadığı Hiçbir Dönem Yoktur, Bundan Sonra da Olmayacaktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göçün olmadığı hiçbir dönem yoktur, bundan sonra da olmayacaktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göçün olmadığı hiçbir dönem yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Öyleyse bunu önlemeye değil, bunu birlikte yönetmeye çalışmalıyız. Dünyada bu konuda gösterilen çabalar potansiyelimizin çok altındadır. Amacımız yapabileceklerimizin üst sınırına ve sahillerimizde sadece istiridye kabukları ve deniz yıldızları bulabileceğimiz bir dünyaya ulaşmaktır."

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