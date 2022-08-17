BAKAN SOYLU'DAN GAZİANTEP AÇIKLAMASI ANONSLAR MAKSADINI AŞMIŞTIR - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN SOYLU'DAN GAZİANTEP AÇIKLAMASI ANONSLAR MAKSADINI AŞMIŞTIR

17.08.2022 01:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölcük'te düzenlenen 17 Ağustos Deprem Anması programından ayrıldığı sırada Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anonslarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölcük'te düzenlenen 17 Ağustos Deprem Anması programından ayrıldığı sırada Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anonslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Anonsların maksadını aştığını söyleyen Soylu, "Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda biraz önce vali beyle konuştum. Böyle bir sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var, ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde, buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğuk kanlı olmaları. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış Bakan Soylu'dan Gaziantep'te camilerden yapılan anonsa ilişkin açıklama Açıklaması Bakan Soylu'dan Gaziantep'te camilerden yapılan anonsa ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Gaziantep, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU'DAN GAZİANTEP AÇIKLAMASI ANONSLAR MAKSADINI AŞMIŞTIR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:59 Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış
00:36 Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü
00:21 Avrupa'nın Türkiye'ye olası yaptırım hamlesine Rus tarafından jet hızında cevap: Asla kalkışamazlar
23:59 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gülümseten seçim sözleri
23:58 Danimarka'dan mağlubiyetle döndük! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi
23:51 Kafası tekerin altında ezildi ama hiçbir şey olmadı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri
23:46 Yürek yakan ölüm! 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
23:40 Telefona dalan anne bebeğini kaybettiğini sandı! Paylaşılan video tebessüm ettiriyor
23:22 Hull City'de forma giyen Ozan Tufan adeta gösteri yaptı! Metrelerce top sürüp fileleri havalandırdı
23:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında deprem tatbikatı! Masanın altına girerek kendisini korudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 01:16:26. #1.11#
SON DAKİKA: BAKAN SOYLU'DAN GAZİANTEP AÇIKLAMASI ANONSLAR MAKSADINI AŞMIŞTIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement