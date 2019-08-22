Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır'ın sözde belediye...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır'ın sözde belediye...

14 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır'ın sözde belediye başkanları için, "Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır'ın sözde belediye..., System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır'ın sözde belediye başkanları için, "Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır" dedi. - ANKARA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Mardin, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:11 Kaynak: İHA
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