İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır'ın sözde belediye...
14 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır'ın sözde belediye başkanları için, "Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:11 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan Mardin, Van ve Diyarbakır'ın sözde belediye başkanları için, "Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır" dedi. - ANKARA
Son dakika! Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir Kredi kartı kopyalayan dolandırıcı, kasiyerin dikkati sayesinde yakalandı 5 kişinin öldüğü Diyarbakır'daki silahlı kavgada kahreden detay! Hırsız sandıkları kişileri kovalarken öldüler Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı