Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hakkari Belediyesi PKK'nın Siyasi Kolu Olan Partinin Elindeydi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hakkari Belediyesi PKK'nın Siyasi Kolu Olan Partinin Elindeydi"

32 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hakkari Belediyesi PKK'nın siyasi kolu olan partinin elindeydi" "Bugün ayaktaysak, bugün dünyaya sözümüzü söyleyebiliyorsak, aşağıdaki coğrafyada oyun oynayanlara, Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurup biz oradan sınırlandırmaya çalışanlara, Fırat Kalkanı ve...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hakkari Belediyesi PKK'nın siyasi kolu olan partinin elindeydi"
"Bugün ayaktaysak, bugün dünyaya sözümüzü söyleyebiliyorsak, aşağıdaki coğrafyada oyun oynayanlara, Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurup biz oradan sınırlandırmaya çalışanlara, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile 'ülkemizin üzerinde oyun oynattırmayız' diyebilecek cesarete sahipsek, bunun sahibi sizsiniz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün ayaktaysak, bugün dünyaya sözümüzü söyleyebiliyorsak, aşağıdaki coğrafyada oyun oynayanlara, Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurup biz oradan sınırlandırmaya çalışanlara, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile 'ülkemizin üzerinde oyun oynattırmayız' diyebilecek cesarete sahipsek, bunun sahibi sizsiniz" dedi.
Bakan Soylu, Sincan programı kapsamında Güngörmüşler Konağını ziyaret etti. Yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u unutmadıklarını belirten Bakan Soylu, "Biz unutmadık. Bütün bunlarla birlikte, 15 Temmuz ile o Amerika'nın uşağı, Pensilvanya'nın haini bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, bu memleketin özgürlüğüne, bağımsızlığına darbe yapmaya çalıştığı günleri unutmadık. Bunların her birine direndiniz. Bir tek 15 Temmuz'da sokağa çıktınız ve bu milletin gücünü bir kez daha gösterdiniz. Demokrasiye sadakatinizi, bu milletin sahipliğini, bu milletin üzerine oyun olmayacağını gösterdiniz. Bugün ayaktaysak, bugün dünyaya sözümüzü söyleyebiliyorsak, aşağıdaki coğrafyada oyun oynayanlara, Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurup biz oradan sınırlandırmaya çalışanlara, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile 'ülkemizin üzerinde oyun oynattırmayız' diyebilecek cesarete sahipsek, bunun sahibi sizsiniz. Eğer bugün terörle mücadele ediyor, güçlü bir irade ortaya koyuyor, birilerinin söylediğine 'biz ülkemizin üzerinden oyun oynattırmayız' diyerek askerimizle, jandarmamızla, polisimizle, korucumuzla, kaymakamımızla, valimizle mücadele ortaya koyuyorsak, bunun sebebi sizin verdiğiniz 50 gramlık oy pusulasıdır" dedi.
Soylu, konağa gelirken vatandaşlarla el sıkıştı, oyuncak dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:12 Kaynak: İHA

PKK, Süleyman Soylu, Hakkari, Politika
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