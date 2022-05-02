İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu

02.05.2022 01:55
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde Hakkari'deki yol kontrol noktalarında incelemede bulundu, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde Hakkari'deki yol kontrol noktalarında incelemede bulundu, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Bakan Soylu, Şırnak'taki temaslarının ardından Hakkari'ye geçti. Soylu, beraberindeki İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık'la Yüksekova ve Şemdinli kara yollarındaki polis ve jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu.

Burada görev yapan jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularıyla görüşen Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu

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Ramazan Bayramı, Süleyman Soylu, Jandarma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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