İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Haksız Seçmen Taşımaları Söz Konusu Olabilir, Buna Tedbir...
18 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Haksız seçmen taşımaları söz konusu olabilir, buna tedbir alıyoruz"GAZİANTEP(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te Seçim Güvenliği Toplantısına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Haksız seçmen taşımaları söz konusu olabilir, buna tedbir alıyoruz"
GAZİANTEP(İHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te Seçim Güvenliği Toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:10 Kaynak: İHA
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