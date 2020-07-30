İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havadan trafik denetimine katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havadan trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havadan trafik denetimine katıldı İçişleri Bakanı Soylu 'aman dikkat' diyerek uyardı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesindeki trafik yoğunluğunun rakamlarını açıkladı Bakan Soylu'dan emniyet kemeri hatırlatması Bakan Soylu: "Bugün trafikteki...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havadan trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu 'aman dikkat' diyerek uyardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesindeki trafik yoğunluğunun rakamlarını açıkladı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri hatırlatması

Bakan Soylu: "Bugün trafikteki araç hareketliliğindeki artış yüzde 31"

"Vatandaş ve sürücülere tavsiyem 'aman dikkat'"

"İki saatte bir 10 dakika dinlenmeliyiz"

"Covid-19 sebebiyle toplu taşımayı vatandaşımız az kullanıyor bu da beklediğimizden daha fazla bir yoğunluk oluşturdu"

KIRIKKALE - Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de havadan trafik denetimi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü ve vatandaşları 'aman dikkat' diyerek uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluştuğu Ankara- Samsun ve Ankara- Kayseri güzergahını havadan helikopter ile denetledi. Bakan Soylu, helikopterle geldiği Kırıkkale'de Vali Yunus Sezer ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılama sonrasında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasına geçen ve burada uygulamaya ilişkin bilgiler alan Bakan Soylu, ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan araç sürücülerine ve yolculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

"Bugün trafikteki araç hareketliliğindeki artış yüzde 31"

Trafik denetiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, trafik yoğunluğunun oluştuğu ilk günün rakamlarını açıkladı. Bakan Soylu, "Şu anda 43 ilin kavşağındayız. Kırıkkale'deyiz. Bugünkü rakamlardan biraz bahsetmek isterim. Bugün itibariyle trafik yoğunluğumuz salgın öncesi dönemden çok üstte. Şöyle bir örnek verebilirim, bugün trafikteki toplam araç hareketliliğindeki artış yüzde 31. Oysa otobüs seferlerindeki azalış yaklaşık yüzde 31, yolcu sayısındaki artış yüzde 55. Bu şu demektir, özellikle Kurban Bayramında memleketine ve tatile gitmek isteyen insanlar özel araçlarıyla birlikte daha önce görmediğimiz büyük bir yoğunluk oluşturuyorlar ve özellikle toplu taşımada da hem salgın kuralları çerçevesinde hem de Covid-19 nedeniyle toplu taşımayı tercih etmeyen vatandaşlarımızın özel araçlara yönelmesi sebebiyle çok ciddi bir trafik yoğunluğunda artış var. Şu anda bulunduğumuz Kırıkkale'deki kavşakta da örneğin Gerede kavşağında da bizim beklediğimizin çok üzerinde bir trafik yoğunluğu olduğunu bugün itibariyle söyleyebilirim. Daha yarın da var. Buna karşı çok önemli tedbirler aldığımızı ve günler öncesinden bu tedbirleri hayata geçirmek için gerek valilerimiz gerek emniyetimiz ve jandarmamız gerek belediyelerimiz ve yerel yönetimlerimiz hep birlikte önemli tedbirleri ortaya koyduğumuzu burada söylemek isterim. Bütün bayram boyunca 12 bin 420 ekip çalışacak. Yine bütün bayram boyunca 163 bin toplam polisimiz ve jandarmamız görev yapacaklar. Bayram boyunca çeşitli bölgelerde hem denetimlerde bulunacaklar hem de eğer aksaklıkları görüyorlarsa onların düzeltilmesi noktasında da bir takım müdahaleleri yapacaklar" dedi.

"Vatandaş ve sürücülere tavsiyem 'aman dikkat'"

Hem araç sürücülerini hem de vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, "Burada bu araç yoğunluğunu görünce hem vatandaşımıza hem sürücülerimize tek bir tavsiyem var. O da aman dikkat. Yani geçen bayramda Covid-19 sebebiyle tüm İslam alemi bir mahzunluk yaşadı. Ailelerine, akrabalarına, memleketlerine, tatile gidemediler. Ama bu bayram sanki bu açığı kapatmak için her birimiz eğer kurallara riayet etmeden hareket edersek hem trafik hem de takdir edersiniz ki Covid-19 yani salgın kurallarına burada tembihatlara riayet etmeden hareket edersek hem trafikte hem de bu salgının yayılmasında bir mahcubiyet duyarız. Bunun için vatandaşlarımızdan talebimiz aman dikkat. Yani elbette ki herkesin bayramı gönlünce yaşaması en doğal hakkı. Hepimizin en doğal hakkı. Ancak dikkat etmemiz gereken özellikle kurallarımız var. Yasal hız sınırına riayet etmemiz lazım birinci kural bu. İkinci kural trafik kazasında emniyet kemerinin takılmasının dışında bizi kurtarabilecek başka tedbir dünyada icat edilmedi. Onun için emniyet kemeri önemli. Üçüncüsü ise cep telefonu ile konuşmamak gerekiyor. Dördüncüsü bir seyahat planımızın olması lazım. Seyahat planı evimizden hareket ettiğimiz andan itibaren başlar. Yine bir önemli nokta trafik sıkışıklığı olduğu alanların açığının trafiğin açık olduğu yerlerde gaza basarak hız yükselterek yapmamamız gereken bir tehlikeli meseledir. Yine bir önemli mesele özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Özellikle bayramlarda trafik kazalarının en çok olduğu noktalar varışa yakın noktalardır. Bizim hep birlikte dikkat etmemiz lazım. Yine bir önemli nokta özellikle uzun yollarda uykusuz, alışkanlığımız olmadığı saatlerde araç kullanmamalıyız ve araç sürmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"İki saatte bir 10 dakika dinlenmeliyiz"

Sık sık mola verilerek dinlenilmesi gerektiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine aman dikkat diyoruz iki saatte bir 10 dakika muhakkak ki dinlenmeliyiz. Bu uluslararası standartlar içerisinde bize vaat edilmiş bir tembihattır. İki saatte bir 10 dakika dinlenmeliyiz. Yine bu yıla özgü bir şey söylemek istiyorum. Yaklaşık 1-1.5 aydır trafik kazalarında bir noktada artış görüyoruz. O da özellikle şerit değiştirmeler. Yani sürekli olarak sol şeridi takip edenler başka araçların özellikle yanlış şerit değiştirmelerine sebebiyet teşkil ediyorlar. Şeritlerde anılan hızla gitmeyenler yine yanlış ve tehlikeli sollamalarla karşı karşıya kalınmasına sebebiyet teşkil ediyorlar. En önemlisi de kamyonlar ve ağır vasıtalar eğer kendilerine tahsis edilen şeritlerden gitmiyorlarsa o da maalesef başka ağır vasıtaların veya başka araçların hatalı sollamalarına sebebiyet teşkil edecek trafik kuralı ihlaline sebep oluyor. Bunlara her birimizin riayet etmesi lazım. Onun için yine aman dikkat diyoruz. Onun için ifadem şudur. Trafik kurallarına hep beraber riayet edelim. Çünkü bu bizi bir sonuca doğru getiriyor. 2015 yılından 2019 yılının sonuna kadar tüm dünyada trafik kazalarındaki ölümler artarken Türkiye'de gerek yol standartlarımızın yükselmesi gerek aynı zamanda araçlarımızın kalitelerinin yükselmesi aynı zamanda trafikte aldığımız tedbirler ile dört yılda 2 bin 57 kişiyi trafiğe az kurban verdik. Bu önemli bir rakam. 7 bin 530'dan 5 bin 473'e düştü. Daha fazla insanın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin hep beraber kurallara riayet ederek engelledik. Uluslararası standartlarda ölümler 100 binde 9.6'dan 100 binde 6.5'e düştü. Bu da bizim açımızdan önemli. Bu yıl da yüzde 14 ölüm kaybının azlığı ile gidiyoruz. Yani burada önemli olan trafik kurallarına riayet etmektir. Trafik kurallarından bir tanesini daha unutmamamız gerekir."

"Covid-19 sebebiyle toplu taşımayı vatandaşımız az kullanıyor bu da beklediğimizden daha fazla bir yoğunluk oluşturdu"

Bayram süresinde denetimlerin süreceğini kaydeden Bakan Soylu, "Bizim bundan sonra da denetimlerimiz tüm bayram boyunca devam edecek. Gidişlerde ve gelişlerde mümkün olduğunca devam edecek. Bizim vatandaşımızdan ve sürücülerimizden bu bayramda tek bir ricamız var. Aman dikkat kurallara uyalım ve şunu aklımızdan çıkarmayalım. Covid-19 sebebiyle toplu taşımayı vatandaşımız az kullanıyor. Daha ziyade özel araçlarıyla memleketlerine ve tatile gidiyorlar. Bu da beklediğimizden daha fazla bir yoğunluk oluşturdu. Onun için trafik kurallarına riayet eden, yasal hız sınırlarına riayet eden, emniyet kemerine riayet eden ve aynı zamanda cep telefonu ile konuşmamaya riayet eden ve biraz önce söylediğim özellikle seyahatte aklımızda bulundurmamız gereken kurallara riayet eden bir anlayışı hep beraber sürdürelim. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Güzel bir sözü var Kastamonulu Şaban-ı Veli'nin. 'Gelişiniz güle güle gidişiniz güle güle her işiniz güle güle olsun'. Hayırlı bayramlar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu ve beraberindekiler buradaki programın ardından Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havadan trafik denetimine katıldı

Kurban Bayramı, Süleyman Soylu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 03:30

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu havadan trafik denetimine katıldı - Son Dakika
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