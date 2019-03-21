İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Hdp Adana İl Binasına Düzenlenen Operasyon) Hdp Binasında Bundan...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(HDP Adana il binasına düzenlenen operasyon) HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek-senetçilik yapıyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(HDP Adana il binasına düzenlenen operasyon) HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar, çek-senetçilik yapıyorlar. Üç vatandaş geldi ihbar etti, 'Orada kozmik oda var, o kozmik odaya sadece bunların milletvekilleri giriyor.' 7 ajanda ve paralar ele geçirdik. Elektrik parasını ödeyemiyorlar, kasada para tutuyorlar. Onun ötesinde başka illere de sıçrayacak birçok bilgiler ele geçirdik."

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