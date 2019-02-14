Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hdp Çıkıyor Saadet Adayını Destekliyor, CHP ve İyi Parti'ye Destek...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hdp Çıkıyor Saadet Adayını Destekliyor, CHP ve İyi Parti'ye Destek...

1 saat önce

IHAAW114557-SIY/14-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti'ye destek veriyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
IHAAW114557-SIY/14-02-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti'ye destek veriyor. Kandil çıkıyor 'bu doğru bir stratejidir' diye açıklama yapıyor. CHP-İYİ Parti, Doğu ve Güneydoğu'da yok. HDP'nin tezgahına ilişmiyorlar. Şimdi bütün bu garip tabloya bakıp, bu seçim kuru kuru yerel seçim diyebilmek mümkün müdür?" dedi. 14.02.2019 11: 45: 57 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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