İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hdp Çıkıyor Saadet Adayını Destekliyor, CHP ve İyi Parti'ye Destek...

IHAAW114557-SIY/14-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti'ye destek veriyor.

IHAAW114557-SIY/14-02-2019



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti'ye destek veriyor. Kandil çıkıyor 'bu doğru bir stratejidir' diye açıklama yapıyor. CHP-İYİ Parti, Doğu ve Güneydoğu'da yok. HDP'nin tezgahına ilişmiyorlar. Şimdi bütün bu garip tabloya bakıp, bu seçim kuru kuru yerel seçim diyebilmek mümkün müdür?" dedi. 14.02.2019 11: 45: 57 TSI

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