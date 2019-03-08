İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem Türkiye'ye Hakaret Edecekler Hem Türkiye Aleyhine İşler...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem Türkiye'ye hakaret edecekler hem Türkiye aleyhine işler yapacaklar hem PKK'ya para gönderecekler hem de biz onlara hiçbir şey yapmayacağız, Türkiye'ye geldikleri zaman, 'bizim vatandaşımız.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Hem Türkiye
'ye hakaret edecekler hem Türkiye aleyhine işler yapacaklar hem PKK
'ya para gönderecekler hem de biz onlara hiçbir şey yapmayacağız, Türkiye'ye geldikleri zaman, 'bizim vatandaşımız.' Bunlar geldikleri zaman oh, Bodrum
'da, Antalya
'da güzel-güzel tatil yapacaklar, sonra da geri dönecekler. Bundan sonra böyle olmayacak. Gereğini devlet olarak yerine getireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA
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