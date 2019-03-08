Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem Türkiye'ye Hakaret Edecekler Hem Türkiye Aleyhine İşler...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem Türkiye'ye Hakaret Edecekler Hem Türkiye Aleyhine İşler...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem Türkiye'ye hakaret edecekler hem Türkiye aleyhine işler yapacaklar hem PKK'ya para gönderecekler hem de biz onlara hiçbir şey yapmayacağız, Türkiye'ye geldikleri zaman, 'bizim vatandaşımız.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem Türkiye'ye hakaret edecekler hem Türkiye aleyhine işler yapacaklar hem PKK'ya para gönderecekler hem de biz onlara hiçbir şey yapmayacağız, Türkiye'ye geldikleri zaman, 'bizim vatandaşımız.' Bunlar geldikleri zaman oh, Bodrum'da, Antalya'da güzel-güzel tatil yapacaklar, sonra da geri dönecekler. Bundan sonra böyle olmayacak. Gereğini devlet olarak yerine getireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Türkiye, Süleyman Soylu, Güncel
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