İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç Kimsenin Seçimlere Şaibe veya Gölge Düşürmesine, Kimsenin...
38 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç kimsenin seçimlere şaibe veya gölge düşürmesine, kimsenin keyfine göre seçimin ikliminin bozulmasına, Türk siyasetine ve Türk demokrasisine iftira atılmasına da müsade etmemek gerekir."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "Hiç kimsenin seçimlere şaibe veya gölge düşürmesine, kimsenin keyfine göre seçimin ikliminin bozulmasına, Türk siyasetine ve Türk demokrasisine iftira atılmasına da müsade etmemek gerekir."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:21 Kaynak: AA
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