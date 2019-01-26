Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç Kimsenin Seçimlere Şaibe veya Gölge Düşürmesine, Kimsenin...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç Kimsenin Seçimlere Şaibe veya Gölge Düşürmesine, Kimsenin...

38 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç kimsenin seçimlere şaibe veya gölge düşürmesine, kimsenin keyfine göre seçimin ikliminin bozulmasına, Türk siyasetine ve Türk demokrasisine iftira atılmasına da müsade etmemek gerekir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç kimsenin seçimlere şaibe veya gölge düşürmesine, kimsenin keyfine göre seçimin ikliminin bozulmasına, Türk siyasetine ve Türk demokrasisine iftira atılmasına da müsade etmemek gerekir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:21 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Politika
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