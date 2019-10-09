İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç kimsenin bir ülkedeki istikrarsızlığı fırsat bilerek, fiili...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç kimsenin bir ülkedeki istikrarsızlığı fırsat bilerek, fiili durum oluşturarak, bir terör devleti kurmasına bizler müsaade edemeyiz ve sınırlarımızın içinde bizi sürekli rahatsız eden, evlatlarımızı şehit eden bu örgütlere de müsamaha etmemiz söz konusu değildir.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:24 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç kimsenin bir ülkedeki istikrarsızlığı fırsat bilerek, fiili durum oluşturarak, bir terör devleti kurmasına bizler müsaade edemeyiz ve sınırlarımızın içinde bizi sürekli rahatsız eden, evlatlarımızı şehit eden bu örgütlere de müsamaha etmemiz söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği perspektifte bu irini kaynağında kurutmaya kararlıyız."
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