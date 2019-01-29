Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç'i Makamında Kabul Etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç'i Makamında Kabul Etti

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç'i makamında kabul etti(Tür: Ankara)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç'i Makamında Kabul Etti, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç'i makamında kabul etti

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:35 Kaynak: DHA

Ankara, Hırvatistan, Süleyman Soylu, Güncel
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