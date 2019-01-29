İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç'i Makamında Kabul Etti
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç'i makamında kabul etti(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:35 Kaynak: DHA
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