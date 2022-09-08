Bakan Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü

08.09.2022 15:12
Bakan Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle Hırvatistan'da bulunan Bakan Soylu, Bozinovic ile Zagreb'de görüştü.

Görüşmede, Bakanlıklar arası ikili ilişkiler, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler, Rusya- Ukrayna Savaşı, kolluk kuvvet eğitim iş birliği ve ortak komisyon toplantılarının sürdürülmesi, suç ve suç unsurları, mali suçlar, siber suçlar ve sanal bahisle mücadelede iş birliği, afet yönetimi ve düzensiz göçle mücadele konuları değerlendirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Bozinovic ile görüştü - Son Dakika
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