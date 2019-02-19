Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı mevkidaşı Davor Bozinovic ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı Mevkidaşıyla Görüştü, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı mevkidaşı Davor Bozinovic ile bir araya geldi.

Budapeşte süreci 6'ncı Bakanlar Konferansı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, "ikili işbirliği, terör ve terörizmin her türlüsüyle mücadele, göç konuları" ele alındığı belirtildi. Görüşmede ayrıca bu konularda ortak komisyonların kurulmasının başlatılmasına vurgu yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:49 Kaynak: İHA

Hırvatistan, Süleyman Soylu, Politika
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