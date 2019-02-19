İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı Mevkidaşıyla Görüştü
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı mevkidaşı Davor Bozinovic ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Hırvatistanlı mevkidaşı Davor Bozinovic ile bir araya geldi.
Budapeşte süreci 6'ncı Bakanlar Konferansı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Hırvatistan İçişleri Bakanı
Davor Bozinovic ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, "ikili işbirliği, terör ve terörizmin her türlüsüyle mücadele, göç konuları" ele alındığı belirtildi. Görüşmede ayrıca bu konularda ortak komisyonların kurulmasının başlatılmasına vurgu yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:49 Kaynak: İHA
56. ve 57. Hükümetlerde Görev Yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi
Taksimetrelerin İlk Muayenesinin Geçerlilik Süresi Bir Yıl Uzatıldı
81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor
Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor