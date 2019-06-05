Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, huzurevi sakinlerini ziyaret etti

11 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, huzurevi sakinlerini ziyaret ettiİSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de bulunan İzzet Baysal Huzurevini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de bulunan İzzet Baysal Huzurevini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Bakan Soylu Sarıyer'de bulunan İzzet Baysal Huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle bayramlaşan Soylu, fotoğraf isteklerini kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi. Soylu daha sonra ikram edilen çay eşliğinde huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrasında Bakan Soylu vatandaşlarla vedalaşarak İzzet Baysal Huzurevinden ayrıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:02 Kaynak: İHA
Sarıyer, İzzet Baysal, Süleyman Soylu, Genel
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