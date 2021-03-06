Bakan Süleyman Soylu, Iğdır'da Güvenlik Toplantısına katıldı - Son Dakika

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Bakan Süleyman Soylu, Iğdır'da Güvenlik Toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak üzere özel uçakla Iğdır'a geldi. Bakan Soylu'yu Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim karşıladı. Havalimanından Iğdır Valiliği'ne geçen Bakan Soylu, burada şeref defterini imzaladı. Bakan Soylu, daha sonra İçişleri Bakan Yardımcıları Muharrem İnce, Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, 5'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan'ın da yeraldığı 'Iğdır Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda güvenlik konuları ele alındı.