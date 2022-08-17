Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA'ların kamerasından Tunceli Munzur'da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak hele. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu, Munzur'da İHA'ların çektiği hayvancılık faaliyeti görüntülerini paylaştı - Son Dakika

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