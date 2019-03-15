Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İha'ların Altına Bir Yazılım Yaptık Bir de Aparat Takıyoruz Oraya....

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İha'ların Altına Bir Yazılım Yaptık Bir de Aparat Takıyoruz Oraya....

2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İHA'ların altına bir yazılım yaptık bir de aparat takıyoruz oraya. Şimdi siz görün mayıs ayında tamamlıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İHA'ların altına bir yazılım yaptık bir de aparat takıyoruz oraya. Şimdi siz görün mayıs ayında tamamlıyoruz. Mayıs ayından sonra, bugüne kadar pestillerini çıkardık zaten 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hal getirdik ve devam ediyoruz. Artık teröristler bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar kafalarını."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:49 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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