İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İha'ların Altına Bir Yazılım Yaptık Bir de Aparat Takıyoruz Oraya....
2 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İHA'ların altına bir yazılım yaptık bir de aparat takıyoruz oraya. Şimdi siz görün mayıs ayında tamamlıyoruz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "İHA'ların altına bir yazılım yaptık bir de aparat takıyoruz oraya. Şimdi siz görün mayıs ayında tamamlıyoruz. Mayıs ayından sonra, bugüne kadar pestillerini çıkardık zaten 2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hal getirdik ve devam ediyoruz. Artık teröristler bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar kafalarını."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:49 Kaynak: AA
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