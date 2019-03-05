İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki Yılda 3 Bin 333 Teröristi Etkisiz Hale Getirdik.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Dağlarda sığınak bırakmıyoruz. Bugün 260'ın üzerinde operasyon var. 4-5 metre karda biz her yerde arıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:20 Kaynak: AA
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