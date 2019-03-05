Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki Yılda 3 Bin 333 Teröristi Etkisiz Hale Getirdik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki Yılda 3 Bin 333 Teröristi Etkisiz Hale Getirdik.

31 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Dağlarda sığınak bırakmıyoruz. Bugün 260'ın üzerinde operasyon var. 4-5 metre karda biz her yerde arıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:20 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Politika
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