İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İkna Edilen Teröristler) Şu Anda Rekor Üzerindeyiz.
40 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İkna edilen teröristler) Şu anda rekor üzerindeyiz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "(İkna edilen teröristler) Şu anda rekor üzerindeyiz. Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna ile teslim var. Normal teslim 100'ü aştı. Yılbaşından bugüne kadar terör örgütünü söküyoruz çözüyoruz, sökmeye çözmeye de devam ediyoruz"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:30 Kaynak: AA
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım
Hakkında Soruşturma Açılan Sezai Temelli'den İlk Açıklama Geldi
İstanbul, Dolar Bazında Alım Gücü Düşen Şehirler Arasında Birinci Sırada
Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı