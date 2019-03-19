Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İkna Edilen Teröristler) Şu Anda Rekor Üzerindeyiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İkna Edilen Teröristler) Şu Anda Rekor Üzerindeyiz.

40 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İkna edilen teröristler) Şu anda rekor üzerindeyiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İkna edilen teröristler) Şu anda rekor üzerindeyiz. Yılbaşından bu yana 61 sadece ikna ile teslim var. Normal teslim 100'ü aştı. Yılbaşından bugüne kadar terör örgütünü söküyoruz çözüyoruz, sökmeye çözmeye de devam ediyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:30 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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