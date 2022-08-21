İçişleri Bakanı Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze namazına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilçe merkezindeki mezarlıkta yapılan cenaze namazına katılması
Bakan Soylu'nun tabutu taşıması
Bakan Soylu'nun defin işlemine katılması
Hayatını kaybedenlerin yakınlarının gözyaşı dökmesi
Soylu'nun mezarlıktan ayrılışı MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden bazı vatandaşların cenaze törenine katıldı.
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