Katliam gibi kazanın saniyeler öncesinde kalabalığın neden orada toplandığı belli oldu

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze namazına katıldı - Son Dakika

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